Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Nicolas Mialet Cressensac-Sarrazac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Nicolas Mialet Cressensac-Sarrazac samedi 11 octobre 2025.

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Nicolas Mialet

Cressensac-Sarrazac Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

L’atelier, c’est l’espace où tout se passe ! Venez découvrir ce lieu chargé d’odeurs, de couleurs, d’anecdotes et le temps d’un week-end de sculptures mises en scène… Je serai ravi de vous présenter mes dernières créations en bois, métal et bronze !

Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie

English :

The studio is where it all happens! Come and discover this place full of smells, colors, anecdotes and, for a weekend, staged sculptures? I’ll be delighted to show you my latest creations in wood, metal and bronze!

German :

Das Atelier ist der Raum, in dem alles passiert! Entdecken Sie diesen Ort voller Gerüche, Farben, Anekdoten und ein Wochenende lang inszenierte Skulpturen? Ich freue mich darauf, Ihnen meine neuesten Kreationen aus Holz, Metall und Bronze vorzustellen!

Italiano :

Lo studio è il luogo in cui tutto accade! Venite a scoprire questo luogo pieno di odori, colori, aneddoti e, per un fine settimana, sculture in scena? Sarò lieta di mostrarvi le mie ultime creazioni in legno, metallo e bronzo!

Espanol :

¡El estudio es donde todo sucede! Venga a descubrir este lugar lleno de olores, colores, anécdotas y, durante un fin de semana, esculturas montadas.. Estaré encantada de mostrarle mis últimas creaciones en madera, metal y bronce

