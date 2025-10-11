Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Pagès du Pilou Cuzance

542 route du Pilou Cuzance Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Des peintures et des sculptures brutes, singulières, ludiques, colorées, originales, libres.

Après avoir peint des vitres de voiture, de retour au pays, j’ai voulu utiliser des matériaux

caractéristiques du territoire

Plasticien (Sculpture, peinture)

Des peintures et des sculptures brutes, singulières, ludiques, colorées, originales, libres.

Après avoir peint des vitres de voiture, de retour au pays, j’ai voulu utiliser des matériaux

caractéristiques du territoire. Je réalise de sculptures avec des pierres calcaires, glanées sur le

causse, que je travaille par érosion dirigée ou des bois, abandonné par les bûcherons.

Mon but, amener l’œil du » regardeur » à redécouvrir la beauté de matériaux insignifiants qui nous

entourent .

542 route du Pilou Cuzance 46600 Lot Occitanie +33 6 88 94 42 21

English :

Visual artist (Sculpture, painting)

Raw, singular, playful, colorful, original, free paintings and sculptures.

After having painted car windows back home, I decided to use materials

characteristic of the region

German :

Bildender Künstler (Skulptur, Malerei)

Rohe, eigenartige, verspielte, farbenfrohe, originelle, freie Gemälde und Skulpturen.

Nachdem ich Autoscheiben bemalt hatte, wollte ich nach meiner Rückkehr in die Heimat Materialien verwenden

charakteristisch für die Gegend

Italiano :

Artista visivo (Scultura, pittura)

Dipinti e sculture crudi, singolari, giocosi, colorati, originali e liberi.

Dopo aver dipinto i vetri delle auto a casa, ho voluto utilizzare materiali caratteristici della regione

caratteristici della regione

Espanol :

Artista visual (Escultura, pintura)

Pinturas y esculturas crudas, singulares, lúdicas, coloristas, originales y libres.

Después de pintar cristales de coches en mi país, quise utilizar materiales característicos de la región

característicos de la región

