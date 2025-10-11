Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Pascale Thérondel Lanzac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Pascale Thérondel

route de Laborie Lanzac Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Peintre Aquarelliste Auteure

Je vous propose une visite dans mon atelier improvisé. Vous y verrez mes derniers tableaux sur toile, des dessins d’illustration du temps où je travaillais pour les éditeurs ainsi que mes livres auto-édités décorés de papiers marbrés. .

route de Laborie Lanzac 46200 Lot Occitanie

English :

Painter Watercolorist Author

I invite you to visit my improvised studio

German :

Malerin Aquarellistin Autorin

Ich biete Ihnen einen Besuch in meinem improvisierten Atelier an

Italiano :

Pittore Acquarellista Autore

Vi invito a visitare il mio studio improvvisato

Espanol :

Pintor Acuarelista Autor

Te invito a visitar mi improvisado estudio

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Pascale Thérondel Lanzac a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Dordogne