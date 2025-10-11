Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Pascale Thérondel Lanzac
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Pascale Thérondel Lanzac samedi 11 octobre 2025.
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Pascale Thérondel
route de Laborie Lanzac Lot
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-11
Peintre Aquarelliste Auteure
Je vous propose une visite dans mon atelier improvisé
Je vous propose une visite dans mon atelier improvisé. Vous y verrez mes derniers tableaux sur toile, des dessins d’illustration du temps où je travaillais pour les éditeurs ainsi que mes livres auto-édités décorés de papiers marbrés. .
route de Laborie Lanzac 46200 Lot Occitanie
English :
Painter Watercolorist Author
I invite you to visit my improvised studio
German :
Malerin Aquarellistin Autorin
Ich biete Ihnen einen Besuch in meinem improvisierten Atelier an
Italiano :
Pittore Acquarellista Autore
Vi invito a visitare il mio studio improvvisato
Espanol :
Pintor Acuarelista Autor
Te invito a visitar mi improvisado estudio
