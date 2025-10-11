Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Tabaste Louis Florence Martel

321 Rue Droite Martel Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

La nature, les émotions guident aujourd’hui ma recherche en peinture

La nature, les émotions guident aujourd’hui ma recherche en peinture. J’aime mélanger toutes les techniques Pastels, encre, aquarelle et huile, ces mélanges comme un jeu m’aident à retrouver la joie que nous oublions ou mettons à mal dans notre société. Une joie simple qui accompagne au-delà des souffrances un cheminement personnel. Joie de la découverte, joie de la recherche d’un monde poétique, plus riche que ce qui apparait au premier regard.

321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie

English :

Today, nature and emotions guide my research in painting

German :

Die Natur und die Emotionen leiten heute meine Forschung in der Malerei

Italiano :

Oggi la natura e le emozioni guidano la mia ricerca pittorica

Espanol :

Hoy, la naturaleza y las emociones guían mi investigación en pintura

