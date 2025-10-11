Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Tabaste Louis Florence Martel
321 Rue Droite Martel Lot
Tarif : – –
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
La nature, les émotions guident aujourd’hui ma recherche en peinture. J’aime mélanger toutes les techniques Pastels, encre, aquarelle et huile, ces mélanges comme un jeu m’aident à retrouver la joie que nous oublions ou mettons à mal dans notre société. Une joie simple qui accompagne au-delà des souffrances un cheminement personnel. Joie de la découverte, joie de la recherche d’un monde poétique, plus riche que ce qui apparait au premier regard.
Je proposerai une démonstration de ma pratique. .
English :
Today, nature and emotions guide my research in painting
German :
Die Natur und die Emotionen leiten heute meine Forschung in der Malerei
Italiano :
Oggi la natura e le emozioni guidano la mia ricerca pittorica
Espanol :
Hoy, la naturaleza y las emociones guían mi investigación en pintura
