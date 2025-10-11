Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes d’Orel Gramat
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes d’Orel
635 route de Magès Gramat Lot
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-11
Artiste plasticienne
Mon atelier est comme « ma grotte » à Rocamadour. Ce lieu d’intériorité de 40 m2, situé à l’étage avec sa charpente bois omniprésente a une vue sur le Causse sauvage. C’est un espace de ressourcement et d’évasion qui invite à la réflexion. .
635 route de Magès Gramat 46500 Lot Occitanie
English :
Visual artist
My studio is like « my cave » in Rocamadour
German :
Bildende Künstlerin
Mein Atelier ist wie « meine Höhle » in Rocamadour
Italiano :
Artista visivo
Il mio studio è come la « mia grotta » a Rocamadour
Espanol :
Artista plástico
Mi estudio es como « mi cueva » en Rocamadour
