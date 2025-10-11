Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes d’Orel Gramat

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes d’Orel Gramat samedi 11 octobre 2025.

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes d’Orel

635 route de Magès Gramat Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Artiste plasticienne

Mon atelier est comme « ma grotte » à Rocamadour. Ce lieu d’intériorité de 40 m2, situé à l’étage avec sa charpente bois omniprésente a une vue sur le Causse sauvage. C’est un espace de ressourcement et d’évasion qui invite à la réflexion. .

635 route de Magès Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

Visual artist

My studio is like « my cave » in Rocamadour

German :

Bildende Künstlerin

Mein Atelier ist wie « meine Höhle » in Rocamadour

Italiano :

Artista visivo

Il mio studio è come la « mia grotta » a Rocamadour

Espanol :

Artista plástico

Mi estudio es como « mi cueva » en Rocamadour

