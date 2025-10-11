Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Emilie Colson Alvignac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Emilie Colson

1, Route de Rocamadour Alvignac Lot

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Mon atelier se trouve dans une ancienne grange avec pierres apparentes, entouré de nature

Mon atelier se trouve dans une ancienne grange avec pierres apparentes, entouré de nature. C’est là que je crée des tableaux à l’acrylique un mélange d’abstrait et de concret avec les arbres et citations. Je crée aussi des lampes en bois flotté. J’y organise toute l’année des ateliers peinture, initiations et stages. Je serai heureuse de vous accueillir et vous faire découvrir mon univers artistique. Tous mes tableaux et lampes sont exposés dans mon atelier.

1, Route de Rocamadour Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 63 53 98 62

English :

My studio is located in an old barn with exposed stonework, surrounded by nature

German :

Mein Atelier befindet sich in einer alten Scheune mit sichtbaren Steinen, umgeben von Natur

Italiano :

Il mio studio si trova in un vecchio fienile con pietre a vista, circondato dalla natura

Espanol :

Mi estudio está en un antiguo granero de piedra vista, rodeado de naturaleza

