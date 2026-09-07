Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes – Guignard Simone Caminade – Terrain de foot Le Vignon-en-Quercy

samedi 10 octobre 2026 · Caminade - Terrain de foot · Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes – Guignard Simone

Caminade – Terrain de foot 274 route de Lavergne Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Guignard Simone – Peinture :

"Sur la terre lotoise, à Thégra, se dessine un parcours à l’image de la vie.

Un chemin de détours, de persévérance, de coulures et de couleurs.

On y fait et défait sans cesse, sans jamais vraiment conclure.

Au fil des saisons, la métamorphose opère.

Des chrysanthèmes d’hier au printemps retrouvé,

la nature nourrit et relance mon imagination.

Dans l’atelier, tout s’anime : pinceaux, matières, gestes.

Un univers simple, vivant, guidé par l’élan de peindre.

À Caminade, ma recherche reste en mouvement,

ouverte aux rencontres et au partage.

Entre réel et imaginaire, je peins comme cela vient,

avec du hasard… et une part d’inachevé."

Démonstration : "Entretien, collation, peut partager une étude à partir d'écorce d'arbre."

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Caminade – Terrain de foot 274 route de Lavergne Le Vignon-en-Quercy 46500 Lot Occitanie +33 6 17 09 09 78

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes – Guignard Simone Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée de la Dordogne