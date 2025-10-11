Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Hélène Van Dongen Gintrac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Hélène Van Dongen Gintrac samedi 11 octobre 2025.

247 Impasse du hameau de Taillefer Gintrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Céramiste

Mon atelier se trouve dans la cave du Labyrinthe Okx-Van Dongen , une maison d’artistes semblable à un musée

Mon atelier se trouve dans la cave du Labyrinthe Okx-Van Dongen , une maison d’artistes semblable à un musée. Il y a partout des peintures et des gravures de Kees Okx (1939-2015), mais également des dessins et des objets d’autres artistes. Dans le jardin se trouve mes pièces céramiques entre autre et aussi des sculptures de collègues en fer et en pierre. Ce week-end je montre le processus raku, une façon d’émaillage d’origine Japonaise. On voit le four à l’extérieur qui va monter jusqu’à 1000°C, on sent l’odeur fumée du copeau… et quand les sculptures céramiques sortent du tonneau, on aperçoit les émaux avec des craquelures très fines et des brillances magiques… Mes sculptures sont créées à base d’argile. Ce sont des pièces uniques, elles parlent des contrastes

entre les lignes droites et les rondeurs, entre le noir et le blanc, entre la matière et les ouvertures. Elles suggèrent souvent des symboles de l’univers, de l’inconscience et de l’amour .

247 Impasse du hameau de Taillefer Gintrac 46500 Lot Occitanie +33 6 45 00 54 10

English :

Ceramist

My studio is in the cellar of the « Labyrinthe Okx-Van Dongen », a museum-like artist?s house

German :

Keramikerin

Mein Atelier befindet sich im Keller des « Labyrinth Okx-Van Dongen », einem museumsähnlichen Künstlerhaus

Italiano :

Ceramista

Il mio studio si trova nella cantina del « Labyrinthe Okx-Van Dongen », una casa per artisti simile a un museo

Espanol :

Ceramista

Mi estudio está en el sótano del « Labyrinthe Okx-Van Dongen », una casa museo para artistas

