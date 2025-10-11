Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Isadora Rachel Lasvaux Strenquels

Lasvaux 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Le travail de Rachel en tant que peintre est intimement lié à sa vie de danseuse. Dès l’enfance, elle n’a cessé de bouger et de dessiner — la danse et l’art se répondaient déjà comme deux passions inséparables. Elle a dansé professionnellement au sein de compagnies de ballet à New York et à Boston, tout en continuant à peindre dès qu’elle le pouvait. La danse exige une double conscience être profondément consciente de son corps et, en même temps, capable de s’en détacher pour voir comment le mouvement se révèle aux yeux des autres — une capacité que tout danseur apprend à cultiver. Cette attention à la ligne, au geste et à l’énergie est au cœur de son travail sur la toile — chaque peinture porte en elle sa compréhension intime du corps dansant, vibrant de mouvement .

Lasvaux 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 40 59 37 75

English :

Painter

Rachel’s work as a painter is intimately linked to her life as a dancer

German :

Malerin

Rachels Arbeit als Malerin ist eng mit ihrem Leben als Tänzerin verbunden

Italiano :

Pittrice

Il lavoro di Rachel come pittrice è strettamente legato alla sua vita di ballerina

Espanol :

Pintora

El trabajo de Rachel como pintora está estrechamente ligado a su vida como bailarina

