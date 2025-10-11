Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Jacqueline Grout Cressensac-Sarrazac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Jacqueline Grout Cressensac-Sarrazac samedi 11 octobre 2025.

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Jacqueline Grout

2 chemin de la Chênelotte Cressensac-Sarrazac Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Peintre Poétesse Écrivaine

J’ai délaissé Paris et sa région pour m’installer dans le Quercy il y a 6 ans. Jai dû abandonner mon atelier qui me servait aussi de show room. Ici j’ai eu à m’approprier les lieux avant de pouvoir peindre et créer sereinement. Entourée de verdure et de calme, j’expérimente de nouveaux procédés et d’autres techniques. L’humain reste toujours au centre de mes créations et je le décline selon mon inspiration. L’écriture complète avec bonheur ce que les formes et les couleurs ne pourraient exprimer. .

2 chemin de la Chênelotte Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie +33 6 10 03 39 35

English :

Painter Poet Writer

I left Paris and the surrounding area to settle in the Quercy region 6 years ago

German :

Malerin, Dichterin, Schriftstellerin

Ich bin vor 6 Jahren von Paris und Umgebung ins Quercy gezogen

Italiano :

Pittore Poeta Scrittore

Ho lasciato Parigi e dintorni per stabilirmi nella regione del Quercy 6 anni fa

Espanol :

Pintor Poeta Escritor

Dejé París y sus alrededores para instalarme en la región de Quercy hace 6 años

