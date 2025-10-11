Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Léo Amery Martel

435 chemin du Bagadou bas Martel Lot

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Visite de l’atelier vitrail et verre

J’ai une grande salle d’exposition et un atelier de 180 m2. Cela me permet de montrer mon travail et toutes les différentes étapes techniques. L’atelier lui-même est source d’inspiration, c’est un lieu où je me sens à la fois libre et engagé. C’est l’outil le plus précieux.

435 chemin du Bagadou bas Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 40 07

English :

Visit to the stained glass workshop

German :

Besuch der Glasmalerei- und Glaswerkstatt

Italiano :

Visita alle vetrate e al laboratorio del vetro

Espanol :

Visita a la vidriera y al taller de vidrio

