Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Martine Bourgary Lasvaux Cazillac Le Vignon-en-Quercy samedi 11 octobre 2025.
Lasvaux Cazillac 5 Chemin de l’Eglise Le Vignon-en-Quercy Lot
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-11
Peinture à l’huile
Mon atelier, au milieu du jardin et à la lisière de la forêt est un havre de paix, où je me retire essentiellement pour peindre (peinture à l’;huile). Il y règne un joyeux désordre, car il sert à toute sorte de bricolage et artisanat divers. On peut y voir une maison de poupée en « construction » depuis plusieurs années. .
Lasvaux Cazillac 5 Chemin de l’Eglise Le Vignon-en-Quercy 46600 Lot Occitanie +33 6 13 85 58 73
English :
Oil painting
My studio, in the middle of the garden and on the edge of the forest, is a haven of peace, where I retire essentially to paint (oil painting)
German :
Ölmalerei
Mein Atelier inmitten des Gartens und am Waldrand ist eine Oase der Ruhe, in die ich mich hauptsächlich zum Malen (Ölmalerei) zurückziehe
Italiano :
Pittura a olio
Il mio studio, in mezzo al giardino e ai margini del bosco, è un’oasi di pace, dove mi ritiro principalmente per dipingere (pittura a olio)
Espanol :
Pintura al óleo
Mi estudio, en medio del jardín y al borde del bosque, es un remanso de paz, donde me retiro principalmente a pintar (al óleo)
