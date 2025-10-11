Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Martine Bourgary Lasvaux Cazillac Le Vignon-en-Quercy

Lasvaux Cazillac 5 Chemin de l’Eglise Le Vignon-en-Quercy Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Peinture à l’huile

Mon atelier, au milieu du jardin et à la lisière de la forêt est un havre de paix, où je me retire essentiellement pour peindre (peinture à l’;huile). Il y règne un joyeux désordre, car il sert à toute sorte de bricolage et artisanat divers. On peut y voir une maison de poupée en « construction » depuis plusieurs années. .

Lasvaux Cazillac 5 Chemin de l’Eglise Le Vignon-en-Quercy 46600 Lot Occitanie +33 6 13 85 58 73

English :

Oil painting

My studio, in the middle of the garden and on the edge of the forest, is a haven of peace, where I retire essentially to paint (oil painting)

German :

Ölmalerei

Mein Atelier inmitten des Gartens und am Waldrand ist eine Oase der Ruhe, in die ich mich hauptsächlich zum Malen (Ölmalerei) zurückziehe

Italiano :

Pittura a olio

Il mio studio, in mezzo al giardino e ai margini del bosco, è un’oasi di pace, dove mi ritiro principalmente per dipingere (pittura a olio)

Espanol :

Pintura al óleo

Mi estudio, en medio del jardín y al borde del bosque, es un remanso de paz, donde me retiro principalmente a pintar (al óleo)

