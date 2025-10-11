Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Michèle Stachak-Soulacroix Lieu-dit Le Bougayrou Lacave

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes Michèle Stachak-Soulacroix Lieu-dit Le Bougayrou Lacave samedi 11 octobre 2025.

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Michèle Stachak-Soulacroix

Lieu-dit Le Bougayrou 16 impasse des Battages Lacave Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Je suis peintre depuis plus de 30 ans. Dans mon atelier j’expose mes grandes toiles peintes à l’huile, des paysages abstraits. Depuis quelques années j’ai découvert la technique du cyanotype. Grâce à elle, je crée des univers où circulent des animaux au milieu de ciels étoilés. Cette année, je me suis perfectionnée dans l’art de la linogravure. Vous pourrez découvrir ma vingtaine d’illustrations des fables de La Fontaine, toutes en noir et rouge. Je suis également carnettiste, je croque les villages du Lot avec le groupe des UrbanSketchers de Rocamadour. Vous découvrirez également mon nouveau carnet de voyage sur la Chine et le Qi Gong. c’est un voyage que j’ai fait en Octobre 2024. Un voyage hors des sentiers battus, loin des foules, centré sur le taoïsme, son histoire, sa philosophie, ses lieux de cultes et ses grands maîtres .

Lieu-dit Le Bougayrou 16 impasse des Battages Lacave 46200 Lot Occitanie +33 6 73 19 31 84

