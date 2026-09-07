Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes – Michèle Stachak-Soulacroix Lieu-dit Le Bougayrou Lacave

Informations pratiques

Lacave

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes – Michèle Stachak-Soulacroix

Lieu-dit Le Bougayrou 16 impasse des Battages Lacave Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Stachak-Soulacroix Michèle – Peintre-illustratrice :

"Mon atelier est installé au cœur du hameau du Bougayrou, dans la ferme familiale

Stachak-Soulacroix Michèle – Peintre-illustratrice :

"Mon atelier est installé au cœur du hameau du Bougayrou, dans la ferme familiale. J'occupe une pièce qui servait autrefois pour l'effeuillage du tabac. Vous y découvrirez des grandes toiles peintes à l'huile , paysages abstraits aux teintes douces. La nature qui m'entoure m'inspire des carnets aquarellés. Je mets le soleil à contribution pour créer de merveilleux cyanotypes, des mondes rêvés aux couleurs bleu nuit, parsemés d'étoiles d'or. Depuis quelques temps j'expérimente la gravure sur linoleum. Vous pourrez découvrir une vingtaine d'illustrations des fables de La Fontaine, gravées sur lino, ainsi que d'autres contes. Je suis également carnettiste, je fais partie de la grande communauté des Urbans Sketchers, je dessine notamment avec le groupe USK Rocamadour. Vous pourrez consulter mes nombreux carnets de voyages."

Démonstration : "j'expliquerai aux visiteurs comment je grave et comment j'imprime mes linos. J'expliquerai aussi la technique du cyanotype."

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Lieu-dit Le Bougayrou 16 impasse des Battages Lacave 46200 Lot Occitanie +33 6 73 19 31 84

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English :

Michèle Stachak-Soulacroix – Painter and Illustrator:

"My studio is located in the heart of the hamlet of Bougayrou, on the family farm"

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes – Michèle Stachak-Soulacroix Lacave a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée de la Dordogne