Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Quiberon
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Quiberon samedi 13 septembre 2025.
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes
Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-13
Pendant deux jours, ce seront 11 ateliers et galeries qui seront ouverts pour accueillir les visiteurs et amateurs d’art. Ils pourront découvrir l’environnement de travail des artistes, découvrir les dernières créations et échanger sur le métier d’artiste. Certains artistes qui n’ont pas d’atelier ouvert au public sont invités à exposer leurs œuvres dans les ateliers ouverts participants.
Les artistes et lieux participants sont les suivants
1 – Ivy Mandereau, huile, pastel, carnet de voyage, mosaïque
Atelier, 23 route du Roch, Saint Pierre Quiberon 06 03 59 58 89
Ivy invite Marie-Anne Réthoret-Mélin, art textile (06 82 24 24 23)
2 – Lucille M, peintures et céramiques
Atelier-expo, 5 bis rue de l’Éolienne, Saint Pierre Quiberon 06 88 92 04 82
Lucille invite Annaïck Camici, mosaïque (06 75 23 65 40)
3 – Marie-Catherine Puget, peinture
Atelier, 1 place de Kervihan, Saint Pierre Quiberon 06 31 47 05 77
4 – BOCA, peinture contemporaine
Atelier-galerie, 17 chemin du Men Du, Saint Pierre Quiberon 06 78 48 63 00
5 – Stéphanie Gontard, peinture, collage, assemblage (métal et plastique)
Atelier Le vieux Logis, 24 rue des Goélettes, Saint Julien, Quiberon 06 86 70 50 81
Stéphanie invite Sylvie Michault, art végétal, (07 86 02 59 67)
6 – Marc Loubière, céramique poterie
Atelier, 6 rue du vent de Suroît, Z.A. Plein Ouest, Quiberon 07 67 07 10 11
Marc invite Colette Légo, peinture (06 16 59 28 69)
7 – Fred Gombert, peinture
68bis Village Manémeur, Quiberon 06 13 11 36 36
8 – Philippe Meslin, peinture
Atelier de La Cour, 20 rue de Verdun, Quiberon 06 89 09 04 43
Philippe invite Hélène Viaud, sculpture raku (06 22 69 43 50)
9 – Nello, peinture
Atelier 28, rue de Port Maria, Quiberon 06 18 37 84 83
10 Philippe Guéguen, sculpture
Atelier-Galerie 34, rue de Port Maria, Quiberon 06 85 20 77 23
11 –
YAN, peinture
Galerie, quai de l’Océan, Quiberon 06 81 16 77 54
Yan invite Grazie (06 35 27 40 62), peinture
Par cet événement, l’APIQ (L’Association des Artistes de la Presqu’île de Quiberon) œuvre à sa vocation promouvoir les artistes professionnels de la Presqu’île et développer des solutions pour créer des lieux d’exposition ouverts au public sur la Presqu’île.
Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes est le quatrième événement de l’année organisé par l’APIQ, après l’exposition de la Maison du Phare, les Petits Formats du Port d’Orange et le Village d’Artistes à Port Maria. Cet événement clôturera une saison 2025 bien remplie et riche en rencontres d’amateurs d’art. .
Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 31 47 05 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Quiberon a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon