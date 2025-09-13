Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Saint-Pierre-Quiberon

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Saint-Pierre-Quiberon samedi 13 septembre 2025.

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Pendant deux jours, ce seront 11 ateliers et galeries qui seront ouverts pour accueillir les visiteurs et amateurs d’art. Ils pourront découvrir l’environnement de travail des artistes, découvrir les dernières créations et échanger sur le métier d’artiste. Certains artistes qui n’ont pas d’atelier ouvert au public sont invités à exposer leurs œuvres dans les ateliers ouverts participants.

Les artistes et lieux participants sont les suivants

1 – Ivy Mandereau, huile, pastel, carnet de voyage, mosaïque

Atelier, 23 route du Roch, Saint Pierre Quiberon 06 03 59 58 89

Ivy invite Marie-Anne Réthoret-Mélin, art textile (06 82 24 24 23)

2 – Lucille M, peintures et céramiques

Atelier-expo, 5 bis rue de l’Éolienne, Saint Pierre Quiberon 06 88 92 04 82

Lucille invite Annaïck Camici, mosaïque (06 75 23 65 40)

3 – Marie-Catherine Puget, peinture

Atelier, 1 place de Kervihan, Saint Pierre Quiberon 06 31 47 05 77

4 – BOCA, peinture contemporaine

Atelier-galerie, 17 chemin du Men Du, Saint Pierre Quiberon 06 78 48 63 00

5 – Stéphanie Gontard, peinture, collage, assemblage (métal et plastique)

Atelier Le vieux Logis, 24 rue des Goélettes, Saint Julien, Quiberon 06 86 70 50 81

Stéphanie invite Sylvie Michault, art végétal, (07 86 02 59 67)

6 – Marc Loubière, céramique poterie

Atelier, 6 rue du vent de Suroît, Z.A. Plein Ouest, Quiberon 07 67 07 10 11

Marc invite Colette Légo, peinture (06 16 59 28 69)

7 – Fred Gombert, peinture

68bis Village Manémeur, Quiberon 06 13 11 36 36

8 – Philippe Meslin, peinture

Atelier de La Cour, 20 rue de Verdun, Quiberon 06 89 09 04 43

Philippe invite Hélène Viaud, sculpture raku (06 22 69 43 50)

9 – Nello, peinture

Atelier 28, rue de Port Maria, Quiberon 06 18 37 84 83

10 Philippe Guéguen, sculpture

Atelier-Galerie 34, rue de Port Maria, Quiberon 06 85 20 77 23

11 –

YAN, peinture

Galerie, quai de l’Océan, Quiberon 06 81 16 77 54

Yan invite Grazie (06 35 27 40 62), peinture

Par cet événement, l’APIQ (L’Association des Artistes de la Presqu’île de Quiberon) œuvre à sa vocation promouvoir les artistes professionnels de la Presqu’île et développer des solutions pour créer des lieux d’exposition ouverts au public sur la Presqu’île.

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes est le quatrième événement de l’année organisé par l’APIQ, après l’exposition de la Maison du Phare, les Petits Formats du Port d’Orange et le Village d’Artistes à Port Maria. Cet événement clôturera une saison 2025 bien remplie et riche en rencontres d’amateurs d’art. .

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 31 47 05 77

