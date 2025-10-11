Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Sandra Boyer Cavagnac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Sandra Boyer

Route de Pélissie Cavagnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Dessinatrice

Je dessine au crayon graphite ou au sépia, avec un goût pour la précision, la matière, la lenteur. Mon travail explore les vanités, les natures mortes et les figures mythologiques, comme Sisyphe. J’interroge le corps, le temps, l’éphémère. Chaque dessin demande de l’attention, de l’endurance, une immersion dans le silence. Je cherche à capter ce qui résiste à l’oubli, ce qui vibre dans le détail, dans la tension des formes, dans le clair-obscur. Mes influences viennent de la peinture classique, de la gravure, du XVIIe siècle. Mon art s’inscrit dans une démarche rigoureuse, exigeante, tournée vers l’essentiel. Il propose un regard lent sur le monde, une façon de se tenir face à la matière, face au vivant.

Démonstrations sur place .

Route de Pélissie Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 24 37 15 58

English :

Designer

I draw with graphite pencil or sepia, with a taste for precision, matter and slowness

German :

Zeichnerin

Ich zeichne mit Graphitstift oder Sepia, mit einer Vorliebe für Präzision, Materie und Langsamkeit

Italiano :

Disegnatrice

Disegno a matita di grafite o seppia, con un gusto per la precisione, la sostanza e la lentezza

Espanol :

Dibujante

Dibujo con lápiz de grafito o sepia, con gusto por la precisión, la sustancia y la lentitud

