Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes Sophie Beaucourt Meyronne samedi 11 octobre 2025.

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Sophie Beaucourt

380 Route de la Dordogne Meyronne Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Atelier Le monde selon Cortobello, à Meyronne

Atelier Le monde selon Cortobello, à Meyronne . Créations boîtes, globes, aquariums et lampes à histoires. Matériaux bois, papier, argile, tissu, plastique, peinture, matériaux hétéroclites, objets glanés et collectionnés. Thèmes les contes, Alice, les fonds sous-marins, le cirque, la mythologie, les monstres, la littérature…

Projets 2026 des vitrines miniatures animées, des méduses, des sirènes et toujours éveiller la curiosité avec une pointe d’humour. L’atelier 12m2 remplis de matière première, de créations d’hier et d’aujourd’hui.

Visite racontée comment se fabrique une vitrine à histoire .

380 Route de la Dordogne Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 74 52 61 23

English :

Plastic artist

Workshop Le monde selon Cortobello, in Meyronne

German :

Bildende Künstlerin

Atelier Le monde selon Cortobello, in Meyronne

Italiano :

Artista visivo

Laboratorio Le monde selon Cortobello, a Meyronne

Espanol :

Artista plástico

Taller Le monde selon Cortobello, en Meyronne

