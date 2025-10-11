Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Sophie Beaucourt Meyronne
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Sophie Beaucourt
380 Route de la Dordogne Meyronne Lot
Plasticienne
Atelier Le monde selon Cortobello, à Meyronne
Plasticienne
Atelier Le monde selon Cortobello, à Meyronne . Créations boîtes, globes, aquariums et lampes à histoires. Matériaux bois, papier, argile, tissu, plastique, peinture, matériaux hétéroclites, objets glanés et collectionnés. Thèmes les contes, Alice, les fonds sous-marins, le cirque, la mythologie, les monstres, la littérature…
Projets 2026 des vitrines miniatures animées, des méduses, des sirènes et toujours éveiller la curiosité avec une pointe d’humour. L’atelier 12m2 remplis de matière première, de créations d’hier et d’aujourd’hui.
Visite racontée comment se fabrique une vitrine à histoire .
