Journées portes ouvertes des ateliers des Arcenaulx Atelier Yann Letestu Marseille 1er Arrondissement

Journées portes ouvertes des ateliers des Arcenaulx Atelier Yann Letestu Marseille 1er Arrondissement samedi 20 septembre 2025.

Journées portes ouvertes des ateliers des Arcenaulx

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. Atelier Yann Letestu 25 cours honore d’estienne d’orves Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les portes des ateliers des Arcenaulx seront grandes ouvertes durant les JEP, Journées Européennes du Patrimoine, le week-end du samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 19h.

Au mois de septembre, Marseille est encore riche d’une ambiance estivale et d’une bonne humeur communicative qui accompagnent parfaitement une manifestation culturelle qui permet de découvrir le patrimoine dans ses formes les plus diverses.



Les portes des ateliers des Arcenaulx seront donc grandes ouvertes durant les JEP, Journées Européennes du Patrimoine, le week-end du samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 19h.



Nous célèbrerons ensemble l’ouverture d’un nouvel atelier-galerie sur le palier du premier étage, espace pluridisciplinaire et précieux, qui vient enrichir le patrimoine de cette belle adresse du 25, cours d’Estienne d’Orves.



Chacune de vos visites est un témoignage d’encouragement inestimable pour tous les artistes. .

Atelier Yann Letestu 25 cours honore d’estienne d’orves Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur letestuyann@gmail.com

English :

The doors of the Arcenaulx workshops will be wide open during the European Heritage Days (JEP), on the weekend of Saturday September 20 and Sunday September 21, from 10am to 7pm.

German :

Die Türen der Ateliers von Arcenaulx werden während der JEP, der Europäischen Tage des Kulturerbes, am Wochenende vom Samstag, dem 20. und Sonntag, dem 21. September, von 10.00 bis 19.00 Uhr weit geöffnet sein.

Italiano :

Le porte dei laboratori di Arcenaulx saranno spalancate durante le Giornate Europee del Patrimonio sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 10.00 alle 19.00.

Espanol :

Las puertas de los talleres de Arcenaulx estarán abiertas de par en par durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, de 10.00 a 19.00 horas.

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers des Arcenaulx Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille