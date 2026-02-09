Journées portes ouvertes des châteaux de la presqu’île

Ambarès-et-Lagrave Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Depuis 2021, nous, vignerons et vigneronnes des châteaux de la Presqu’Ile, avons décidé d’unir nos forces et nos idées pour créer les Journées Portes Ouvertes des Châteaux de la Presqu’Ile.

Notre objectif commun est de faire découvrir nos productions viticoles et agricoles, ainsi qu’un patrimoine unique et peu connu aux portes de Bordeaux. Chacun de nous a à cœur de développer l’œnotourisme, de faire vivre des lieux riches en histoire et de partager notre passion et notre savoir-faire aux habitants de nos communes et d’alentour.

Le temps d’un week-end, en mars, nous ouvrons nos portes, en proposant des animations et une tombola collective, avec l’esprit d’authenticité et d’entraide qui caractérise nos propriété familiales. .

Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Journées portes ouvertes des châteaux de la presqu’île

