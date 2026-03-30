journées portes ouvertes des entreprises SABA Torréfaction Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid

journées portes ouvertes des entreprises SABA Torréfaction

Saba Torréfaction 5 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Saba torréfaction vous ouvre les portes de son atelier pour vous partager les secrets du café . Visite vendredi à 15h samedi à 10h

Billetterie en ligne https://www.myhauteloire.fr/savoir-faire/journees-portes-ouvertes/

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Saba Torréfaction 5 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 10 54

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English :

Saba torréfaction opens the doors of its workshop to share the secrets of coffee. Visit Friday at 3pm Saturday at 10am

Online ticketing: https://www.myhauteloire.fr/savoir-faire/journees-portes-ouvertes/

L’événement journées portes ouvertes des entreprises SABA Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-03-26 par Haut Pays du Velay Tourisme