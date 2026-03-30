journées portes ouvertes des entreprises SABA Torréfaction Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid
journées portes ouvertes des entreprises SABA Torréfaction Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid vendredi 17 avril 2026.
journées portes ouvertes des entreprises SABA Torréfaction
Saba Torréfaction 5 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17
Saba torréfaction vous ouvre les portes de son atelier pour vous partager les secrets du café . Visite vendredi à 15h samedi à 10h
Billetterie en ligne https://www.myhauteloire.fr/savoir-faire/journees-portes-ouvertes/
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Saba Torréfaction 5 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 10 54
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English :
Saba torréfaction opens the doors of its workshop to share the secrets of coffee. Visit Friday at 3pm Saturday at 10am
Online ticketing: https://www.myhauteloire.fr/savoir-faire/journees-portes-ouvertes/
L’événement journées portes ouvertes des entreprises SABA Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-03-26 par Haut Pays du Velay Tourisme
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