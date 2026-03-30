Journées portes ouvertes des entreprises Sillycat Glassblower Riotord
Journées portes ouvertes des entreprises Sillycat Glassblower Riotord vendredi 17 avril 2026.
Journées portes ouvertes des entreprises Sillycat Glassblower
Mairie Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17
Sillycat Glassblower souffleuse et fileuse de verre vous ouvre les portes de son atelier. Visite vendredi et samedi visite à 14h/15h/16h/17h
Billetterie en ligne https://www.myhauteloire.fr/savoir-faire/journees-portes-ouvertes/
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Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
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English :
Sillycat Glassblower and glass spinner opens the doors of her workshop. Visits Friday and Saturday at 2 pm 3 pm 4 pm 5 pm
Online ticketing: https://www.myhauteloire.fr/savoir-faire/journees-portes-ouvertes/
L’événement Journées portes ouvertes des entreprises Sillycat Glassblower Riotord a été mis à jour le 2026-03-26 par Haut Pays du Velay Tourisme
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