Journées portes ouvertes des entreprises Sillycat Glassblower

Mairie Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Sillycat Glassblower souffleuse et fileuse de verre vous ouvre les portes de son atelier. Visite vendredi et samedi visite à 14h/15h/16h/17h

Billetterie en ligne https://www.myhauteloire.fr/savoir-faire/journees-portes-ouvertes/

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Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37

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English :

Sillycat Glassblower and glass spinner opens the doors of her workshop. Visits Friday and Saturday at 2 pm 3 pm 4 pm 5 pm

Online ticketing: https://www.myhauteloire.fr/savoir-faire/journees-portes-ouvertes/

L’événement Journées portes ouvertes des entreprises Sillycat Glassblower Riotord a été mis à jour le 2026-03-26 par Haut Pays du Velay Tourisme