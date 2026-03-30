Journées portes ouvertes des entreprises ZA de Lavée Yssingeaux

Journées portes ouvertes des entreprises

ZA de Lavée Leygatech Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Partez à la découverte des métiers et savoir-faire lors des journées portes ouvertes des entreprises, avec des visites guidées gratuites et inédites.

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ZA de Lavée Leygatech Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 41 65 contact@myhauteloire.fr

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English :

Discover our trades and expertise on company open days, with free guided tours.

L’événement Journées portes ouvertes des entreprises Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire