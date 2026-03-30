Journées portes ouvertes des entreprises ZA de Lavée Yssingeaux

Journées portes ouvertes des entreprises ZA de Lavée Yssingeaux vendredi 17 avril 2026.

Journées portes ouvertes des entreprises

ZA de Lavée Leygatech Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-17

Partez à la découverte des métiers et savoir-faire lors des journées portes ouvertes des entreprises, avec des visites guidées gratuites et inédites.
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ZA de Lavée Leygatech Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 41 65  contact@myhauteloire.fr

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English :

Discover our trades and expertise on company open days, with free guided tours.

L’événement Journées portes ouvertes des entreprises Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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