JOURNÉES PORTES OUVERTES DOMAINE BLOUIN Val-du-Layon

JOURNÉES PORTES OUVERTES DOMAINE BLOUIN

53 Rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-11-10 10:00:00

fin : 2025-11-11 19:00:00

2025-11-10

Le Domaine Blouin vous ouvre ses portes deux journées pour vous accueillir aux couleurs de l’Automne !

Les lundi 10 et mardi 11 novembre, venez déguster les vins du Domaine. Vous pourrez également découvrir le Vin Nouveau, accompagné de marrons grillés et réaliser différentes activités autour du vin. Les enfants sont les bienvenus.

Possibilité de réservation 02.41.78.33.53 ou par mail contact@domaineblouin.fr .

53 Rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 53

English :

The Domaine Blouin opens its doors to you: two days to welcome you in the colours of Autumn!

German :

Die Domaine Blouin öffnet ihre Türen: zwei Tage, um Sie in den Farben des Herbstes zu empfangen!

Italiano :

Il Domaine Blouin vi apre le sue porte: due giorni per accogliervi nei colori dell’autunno!

Espanol :

El Domaine Blouin le abre sus puertas: ¡dos días para recibirle con los colores del otoño!

