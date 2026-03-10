JOURNÉES PORTES OUVERTES DOMAINE BLOUIN

53 Rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Le Domaine Blouin vous ouvre ses portes deux journées pour vous accueillir aux couleurs de l’Automne !

Les samedi 7 et dimanche 8 novembre, venez déguster les vins du Domaine. Vous pourrez également découvrir le Vin Nouveau, accompagné de marrons grillés et réaliser différentes activités autour du vin. Les enfants sont les bienvenus.

Possibilité de réservation 02.41.78.33.53 ou par mail contact@domaineblouin.fr .

53 Rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 53

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English :

The Domaine Blouin opens its doors to you: two days to welcome you in the colours of Autumn!

L’événement JOURNÉES PORTES OUVERTES DOMAINE BLOUIN Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages