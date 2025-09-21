Journées Portes Ouvertes du Centre de Secours du Val de Cher Bléré

Journées Portes Ouvertes du Centre de Secours du Val de Cher Bléré dimanche 21 septembre 2025.

Journées Portes Ouvertes du Centre de Secours du Val de Cher

Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le samedi 21 septembre, le Centre de Secours de Val du Cher ouvrira ses portes au public pour une journée exceptionnelle. Les visiteurs pourront assister à des manœuvres réalisées par les jeunes sapeurs-pompiers et leurs aînés, découvrir les gestes qui sauvent, s’essayer à la manipulation d’extincte

Le samedi 21 septembre, le Centre de Secours de Val du Cher ouvrira ses portes au public pour une journée exceptionnelle. Les visiteurs pourront assister à des manœuvres réalisées par les jeunes sapeurs-pompiers et leurs aînés, découvrir les gestes qui sauvent, s’essayer à la manipulation d’extincteurs et échanger avec les équipes présentes sur le stand prévention. De nombreuses animations viendront rythmer cette journée, organisée dans une ambiance conviviale et familiale. L’entrée est gratuite et une buvette ainsi qu’une restauration seront proposées sur place. .

Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

On Saturday September 21, the Val du Cher Rescue Center will be opening its doors to the public for an exceptional day. Visitors will be able to watch maneuvers performed by young firefighters and their elders, learn about life-saving techniques, try their hand at handling fire extinguishers and mor

German :

Am Samstag, den 21. September, öffnet das Rettungszentrum Val du Cher seine Türen für einen außergewöhnlichen Tag für die Öffentlichkeit. Die Besucher können an Manövern der Jugendfeuerwehr und der älteren Feuerwehrleute teilnehmen, die lebensrettenden Maßnahmen kennenlernen und sich an der Handhabu

Italiano :

Sabato 21 settembre, il Centro Antincendio e Soccorso della Val du Cher aprirà le porte al pubblico per una giornata eccezionale. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni di giovani e meno giovani pompieri, scoprire le tecniche di salvataggio, cimentarsi con gli estintori e molto altro ancora

Espanol :

El sábado 21 de septiembre, el Centro de Extinción de Incendios y Salvamento de Val du Cher abrirá sus puertas al público para una jornada excepcional. Los visitantes podrán asistir a demostraciones de bomberos jóvenes y mayores, conocer las técnicas de salvamento, probar el manejo de extintores, et

L’événement Journées Portes Ouvertes du Centre de Secours du Val de Cher Bléré a été mis à jour le 2025-08-21 par ADT 37