Journées portes ouvertes du conservatoire Conservatoire André Messager Montluçon

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-06-03 18:30:00

2026-04-25 2026-06-03

De nombreuses animations au programme pour découvrir ou redécouvrir le Conservatoire.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 

A wide range of events to discover or rediscover the Conservatoire.

