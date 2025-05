Journées portes ouvertes du CreAT – CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) Nantes, 24 juin 2025 09:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-24 09:30 – 17:00

Gratuit : oui gratuit entrée libre sans inscription Tout public

À l’occasion des 5 ans du CreAT, une journée portes ouvertes est proposée aux particuliers et professionnels pour découvrir les solutions techniques et de financement pour adapter son logement à la perte d’autonomie.Au programme :- Découverte des services proposés par le CreAT et du logement reconstitué ;- Focus « Le CreAT vous ouvre sa salle de bain » : présentation des aménagements possibles pour une salle de bain et des toilettes, test de matériel, projections du futur espace salle de bain/toilettes ;- Stand de Soliha sur les aides financières disponibles pour des travaux d’adaptation ;Présence d’une assistante sociale pour présenter et échanger sur les aides financières possibles pour l’acquisition de matériel adapté.

CreAT (Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques) Doulon – Bottière Nantes 44300

02 52 10 81 95