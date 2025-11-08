Journées Portes Ouvertes du Domaine Baud Génération 9 Domaine Baud Génération 9 Le Vernois

Journées Portes Ouvertes du Domaine Baud Génération 9

Domaine Baud Génération 9 222 Route de Voiteur Le Vernois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11

Cette année encore, nous vous invitons à franchir le seuil de notre porte et à vivre des moments de convivialité placés sous le signe de l’authenticité et du plaisir simple d’être ensemble. Partageons un verre, un sourire et une histoire dans un climat actuel morose, nous tenons à préserver ces moments chaleureux qui nous rapprochent et nous rappellent l’essentiel le plaisir d’être ensemble.

Pour cette 31ème édition, encore plus de découvertes vous attendent

Visites guidées des caves

Dégustation de nos vins du Jura

Offres privilèges

Tombola, un panier garni par jour à gagner

Atelier distillation, avec notre alambic en fonctionnement

Atelier greffage (Samedi et dimanche après-midi)

Marché artisanal pour rencontrer de nouveaux talents et savourer le travail d’artisans passionnés.

Et pour prolonger le plaisir, partagez une assiette alambic (saucisse de Morteau et pommes de terre cuites à l’alambic cancoillotte) autour de nos cuvées, en prenant le temps de savourer chaque bouchée, chaque instant.

Nos portes vous seront ouvertes, non-stop durant ces quatre jours, pour vous faire passer un week-end chaleureux et mémorable. .

