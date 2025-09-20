Journées Portes Ouvertes du Musée Géologique Musée géologique Collobrières

entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le musée géologique vous accueil toute la journée, pour vous initier à la géologie, la minéralogie et à la paléontologie du massif des Maures.

Musée géologique 2 rue Jean Jaurès 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir le musée géologique de Collobrières ouvert en continu ce week-end ! journées européennes du patrimoine collobrières

mairie de Collobrières