Journées Portes Ouvertes du Showroom Blachère Illumination Blachère Illumination Apt

Journées Portes Ouvertes du Showroom Blachère Illumination
Blachère Illumination 384, avenue des Argiles Apt Vaucluse
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-11-12 2025-12-22
Ouverture du grand showroom au public. Décors féériques, personnages fantastiques une fabuleuse immersion au cœur de Noël avec des nouveautés sur le thème du Grand Nord.
Blachère Illumination 384, avenue des Argiles Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@blachere-illumination.com
English :
Large showroom opens to the public. Fairy-tale decorations, fantastic characters: a fabulous immersion in the heart of Christmas with novelties on the theme of the Far North.
German :
Eröffnung des großen Showrooms für die Öffentlichkeit. Märchenhafte Dekorationen, fantastische Figuren: ein märchenhaftes Eintauchen in die Weihnachtszeit mit Neuheiten zum Thema Hoher Norden .
Italiano :
Apertura dello showroom al pubblico. Decorazioni fiabesche, personaggi fantastici: una favolosa immersione nel cuore del Natale con nuovi prodotti sul tema dell’Estremo Nord.
Espanol :
Apertura al público de la sala de exposiciones. Decoraciones de cuento, personajes fantásticos: una inmersión fabulosa en el corazón de la Navidad con novedades sobre el tema del Gran Norte.
L'événement Journées Portes Ouvertes du Showroom Blachère Illumination Apt a été mis à jour le 2025-10-29