Journées Portes Ouvertes du Showroom Blachère Illumination Blachère Illumination Apt

Journées Portes Ouvertes du Showroom Blachère Illumination

Blachère Illumination 384, avenue des Argiles Apt Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-11-12 2025-12-22

Ouverture du grand showroom au public. Décors féériques, personnages fantastiques une fabuleuse immersion au cœur de Noël avec des nouveautés sur le thème du Grand Nord.

.

Blachère Illumination 384, avenue des Argiles Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@blachere-illumination.com

English :

Large showroom opens to the public. Fairy-tale decorations, fantastic characters: a fabulous immersion in the heart of Christmas with novelties on the theme of the Far North.

German :

Eröffnung des großen Showrooms für die Öffentlichkeit. Märchenhafte Dekorationen, fantastische Figuren: ein märchenhaftes Eintauchen in die Weihnachtszeit mit Neuheiten zum Thema Hoher Norden .

Italiano :

Apertura dello showroom al pubblico. Decorazioni fiabesche, personaggi fantastici: una favolosa immersione nel cuore del Natale con nuovi prodotti sul tema dell’Estremo Nord.

Espanol :

Apertura al público de la sala de exposiciones. Decoraciones de cuento, personajes fantásticos: una inmersión fabulosa en el corazón de la Navidad con novedades sobre el tema del Gran Norte.

L’événement Journées Portes Ouvertes du Showroom Blachère Illumination Apt a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon