Journées Portes Ouvertes du Site Saint-Pons Site Saint-Pons Collobrières
entrée libre, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle du Site-Pons au public pour visiter ses ruines de l’intérieur.
Site Saint-Pons Collobrières 83610 Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez explorer l’intérieur des ruines cristallisées du site Saint-Pons. journées européennes du patrimoine site sain-pons
