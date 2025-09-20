Journées Portes Ouvertes du Site Saint-Pons Site Saint-Pons Collobrières

Journées Portes Ouvertes du Site Saint-Pons Site Saint-Pons Collobrières samedi 20 septembre 2025.

entrée libre, sans inscription

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle du Site-Pons au public pour visiter ses ruines de l’intérieur.

Site Saint-Pons Collobrières 83610 Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez explorer l’intérieur des ruines cristallisées du site Saint-Pons. journées européennes du patrimoine site sain-pons

