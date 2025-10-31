JOURNÉES PORTES OUVERTES DU THÉÂTRE DES VARIÉTÉS ET CONSERVATOIRE BÉZIERS MEDITERRANÉE

Rue Etienne Marcel Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez le nouveau Conservatoire en centre-ville ! Rencontrez élèves et professeurs, explorez les coulisses, vibrez aux performances et partagez l’art en toute convivialité.

Qu’ils soient curieux, passionnés ou simples amateurs, tous sont invités à découvrir le nouveau site du Conservatoire, en plein centre-ville, et à y rencontrer élèves et enseignants.

Plongez dans les coulisses et les espaces de création, laissez-vous emporter par les performances musicales et chorégraphiques, et prenez part à des rencontres et ateliers ouverts à tous, petits et grands.

Un rendez-vous festif et créatif au cœur de la ville, pour partager l’art autrement, dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Entrée libre. .

Rue Etienne Marcel Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 80

English :

Discover the new Conservatoire downtown! Meet students and teachers, explore backstage, enjoy performances and share art in a convivial atmosphere.

German :

Entdecken Sie das neue Konservatorium im Stadtzentrum! Lernen Sie Schüler und Lehrer kennen, werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, erleben Sie Aufführungen und teilen Sie die Kunst in geselliger Runde.

Italiano :

Scoprite il nuovo Conservatorio nel centro della città! Incontrate gli studenti e gli insegnanti, esplorate l’area del backstage, godetevi gli spettacoli e condividete le arti in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Descubra el nuevo Conservatorio en el centro de la ciudad Conozca a los estudiantes y profesores, explore los bastidores, disfrute de las actuaciones y comparta las artes en un ambiente agradable.

L’événement JOURNÉES PORTES OUVERTES DU THÉÂTRE DES VARIÉTÉS ET CONSERVATOIRE BÉZIERS MEDITERRANÉE Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE