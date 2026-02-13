Journées Portes Ouvertes, Ecole Jeanne Blum site Créteil, Créteil

Journées Portes Ouvertes 20 et 21 février Ecole Jeanne Blum site Créteil Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T09:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

L’École Jeanne Blum, fondée en 1974, a vocation à former les futurs professionnels du secteur paramédical. Son site de Créteil, ouverte en avril 2025, propose la formation d’Aide-Soignant par la voir de l’apprentissage ou en formation continue.

Nous aidons nos élèves à acquérir les compétences techniques et savoirs relatifs à leur futur métier, tout en mettant l’accent sur les qualités humaines indispensables à l’exercice de leur fonction.

Grâce à la méthode de complémentarité horizontale, particulièrement adaptée au public de notre École, chacun peut accéder à son projet professionnel. Ce procédé pédagogique, associé aux valeurs d’écoute et de valorisation de l’individu portées par nos formateurs, nous permet d’obtenir des taux de réussite remarquables. L’École Jeanne Blum vous garantit une formation placée sous le signe de l’ empathie, de l’épanouissement et de la confiance en soi.

Ecole Jeanne Blum site Créteil 2 rue olof palme 94000 Créteil Créteil 94000 Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne Île-de-France

Découverte de la formation Aide-Soignant en formation continue ou par voir d’apprentissage