Journées portes ouvertes Ecole Montessori dans l’Aube Saint-Julien-les-Villas

Venez découvrir la seule école Montessori du département de l’Aube, qui accueille les enfants de la maternelle au CM2 dans un environnement bienveillant et respectueux du rythme de chacun.



Lors de cette matinée de présentation, vous pourrez partager un petit-déjeuner d’accueil dès 9h30, assister à une présentation de l’école et de son fonctionnement, échanger avec l’équipe pédagogique et les membres de l’association, et visiter les classes pour découvrir le matériel Montessori. Des informations sur les inscriptions pour la rentrée de septembre 2026 seront également communiquées.



