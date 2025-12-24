Journées Portes Ouvertes Ensemble Scolaire La Salle, Paray-le-Monial

Journées Portes Ouvertes Ensemble Scolaire La Salle

22 avenue de Charolles Paray-le-Monial Saône-et-Loire

2026-01-30

2026-01-31

2026-01-30

Chaque année, l’Ensemble Scolaire La Salle Paray-le-Monial ouvre ses portes aux familles et aux futurs élèves afin de leur permettre de découvrir ses établissements, ses formations et son projet éducatif.

Les journées portes ouvertes sont l’occasion de

– découvrir les locaux et les équipements pédagogiques,

– rencontrer les équipes éducatives et les équipes de direction,

– échanger avec les enseignants et les élèves,

– s’informer sur les parcours de formation, de la maternelle à l’enseignement supérieur.

Nous serons ravis de vous accueillir et de vous accompagner dans votre projet scolaire et d’orientation. .

22 avenue de Charolles Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 03 75 direction@lasalleparay.fr

