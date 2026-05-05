Journées portes ouvertes et visite guidée du Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Cabezo Redondo, Villena

Journées portes ouvertes et visite guidée du Cabezo Redondo (Villena, Alicante) Dimanche 14 juin, 11h00 Cabezo Redondo

Entrée : 2€ (1€ de réduction)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Des visites guidées individuelles et de groupe auront lieu le dimanche 14 juin à 11h00 et 12h30.

Réservation obligatoire. Les visiteurs peuvent réserver par téléphone 966150236 – 965803893, ou par email crv.villena@gmail.com.

Entrée : 2€ (1€ de réduction)

Cabezo Redondo J4V5+8J Urb. Quitapesares, Villena Villena 03400 Comunidad Valenciana +34 966150236 https://turismovillena.com/portfolio/cabezo-redondo/ [{« type »: « phone », « value »: « 966150236 »}, {« type »: « phone », « value »: « 965803893 »}, {« type »: « email », « value »: « crv.villena@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:crv.villena@gmail.com »}]

JEA

© Proyecto Cabezo Redondo