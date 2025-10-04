Journées portes ouvertes Famille Michaud Apiculteurs Famille Michaud Apiculteurs Gan
Plongez dans les coulisses du miel !
Lors des Journées Portes Ouvertes, poussez les portes de Famille Michaud Apiculteurs et découvrez le savoir-faire transmis de génération en génération.
Au programme
– Présentation de l’entreprise
– Visite du laboratoire
– Visite de notre site de mise en pot
– Échanges avec notre apiculteur
– Dégustation de miels
Une expérience unique une immersion au cœur du savoir-faire d’une entreprise familiale locale, la rencontre avec des équipes passionnées, la possibilité de poser toutes vos questions… et le plaisir de partager un moment convivial. .
