Journées portes ouvertes Famille Michaud Apiculteurs Famille Michaud Apiculteurs Gan

Journées portes ouvertes Famille Michaud Apiculteurs

Famille Michaud Apiculteurs 9 Chemin de Berdoulou Gan Pyrénées-Atlantiques

Plongez dans les coulisses du miel !

Lors des Journées Portes Ouvertes, poussez les portes de Famille Michaud Apiculteurs et découvrez le savoir-faire transmis de génération en génération.

Au programme

– Présentation de l’entreprise

– Visite du laboratoire

– Visite de notre site de mise en pot

– Échanges avec notre apiculteur

– Dégustation de miels

Une expérience unique une immersion au cœur du savoir-faire d’une entreprise familiale locale, la rencontre avec des équipes passionnées, la possibilité de poser toutes vos questions… et le plaisir de partager un moment convivial. .

Famille Michaud Apiculteurs 9 Chemin de Berdoulou Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 91 00 contact@famillemichaud.com

