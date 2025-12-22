Journées portes ouvertes

Pôle formation UIMM Gevingey Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-28 2026-04-01

.

Pôle formation UIMM Gevingey 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 67 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées portes ouvertes

L’événement Journées portes ouvertes Gevingey a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION