Journées portes ouvertes, Gevingey
Journées portes ouvertes, Gevingey samedi 17 janvier 2026.
Journées portes ouvertes
Pôle formation UIMM Gevingey Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-02-28 13:00:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-28 2026-04-01
.
Pôle formation UIMM Gevingey 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 67 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées portes ouvertes
L’événement Journées portes ouvertes Gevingey a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION