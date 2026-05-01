Journées Portes Ouvertes Huisseau-sur-Mauves
Journées Portes Ouvertes Huisseau-sur-Mauves samedi 23 mai 2026.
Huisseau-sur-Mauves
Journées Portes Ouvertes
550 Rue de Châtre Huisseau-sur-Mauves Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez à la rencontre du Moulin Laurentais !
Le moulin Laurentais vous ouvre ses portes samedi 23 mai. L’occasion de visiter le moulin et de découvrir les produits de la famille Doret.
Visites du moulin à 11h, 14h30 et 16h30.
Marché de producteurs de 10h à 19h
Animation musicale à 14h, 15h45 et 17h30.
Grand concert Les Troisquarts avec 20h30. .
550 Rue de Châtre Huisseau-sur-Mauves 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 15 22 77
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English :
Come and meet the Moulin Laurentais!
L’événement Journées Portes Ouvertes Huisseau-sur-Mauves a été mis à jour le 2026-05-20 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE