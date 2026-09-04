Informations pratiques

Sarre-Union

Journées portes ouvertes « Jus de fruits d’Alsace »

Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-27 15:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29

Vous voulez entrer dans l’univers du jus de fruits ? Savoir distinguer un pur jus d’un nectar de fruits, tordre le cou à certaines idées reçues, faire découvrir des métiers et un savoir-faire à vos enfants ou voir ce qui se cache dans le transtockeur qu’on aperçoit de loin ? Inscrivez-vous impérativement par mail (ckreitmayer@j-f-a.fr) ou téléphone au 03 88 00 38 40. Visites guidées : 3 jours (27, 28 et 29 octobre 2026) et 3 créneaux (15h30, 16h30 et 17h30) au choix. A partir de 6 ans. .

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 40 contact@jusdefruitsalsace.fr

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English :

L’événement Journées portes ouvertes « Jus de fruits d’Alsace » Sarre-Union a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue