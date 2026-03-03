JOURNÉES PORTES OUVERTES LE MIMOSA Chambres d’hôtes Saint-Saturnin-de-Lucian

JOURNÉES PORTES OUVERTES LE MIMOSA

Chambres d’hôtes 10 Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

2026-03-27

Visite des chambres, dégustation, échanges autour du projet oeonotouristique.

Chambres d’hôtes 10 Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 6 73 29 08 19 contact@le-mimosa.com

English :

Visit the rooms, enjoy a tasting session and talk about the oeonotourism project.

