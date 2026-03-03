JOURNÉES PORTES OUVERTES LE MIMOSA Chambres d’hôtes Saint-Saturnin-de-Lucian
JOURNÉES PORTES OUVERTES LE MIMOSA Chambres d’hôtes Saint-Saturnin-de-Lucian vendredi 27 mars 2026.
JOURNÉES PORTES OUVERTES LE MIMOSA
Chambres d’hôtes 10 Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27
Visite des chambres, dégustation, échanges autour du projet oeonotouristique.
Visite des chambres, dégustation, échanges autour du projet oeonotouristique. .
Chambres d’hôtes 10 Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 6 73 29 08 19 contact@le-mimosa.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the rooms, enjoy a tasting session and talk about the oeonotourism project.
L’événement JOURNÉES PORTES OUVERTES LE MIMOSA Saint-Saturnin-de-Lucian a été mis à jour le 2026-02-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT