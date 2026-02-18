Journées portes ouvertes LPA Félix Gaillard LPA Félix Gaillard Salles-de-Barbezieux

Journées portes ouvertes LPA Félix Gaillard

LPA Félix Gaillard 15, Chemin Chez Fouquet Salles-de-Barbezieux Charente

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-22

Journées portes ouvertes 2026 Lycée Professionnel Agricole. De la 3ème au Bac +3.

LPA Félix Gaillard 15, Chemin Chez Fouquet Salles-de-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 03 17 lpa.barbezieux@educagri.fr

English : Journées portes ouvertes LPA Félix Gaillard

Open Days 2026 Agricultural Vocational College. From Year 10 to Bachelor’s degree level.

