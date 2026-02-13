Journées Portes Ouvertes Lycée de Meynes, Lycée agricole, 9 route de Bezouce, Meynes (30), Meynes

Journées Portes Ouvertes Lycée de Meynes Samedi 14 mars, 09h00 Lycée agricole, 9 route de Bezouce, Meynes (30) Gard

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00

JOURNEE PORTES OUVERTES 2026

Venez nombreux pour visiter notre établissement et rencontrer les professionnels!

Samedi 14 mars 2026 de 9h à 16h

Au programme :

Présentation des formations de la 4ème à la Terminale

Présentation des formations pour Adultes (BP Educateur Canin – BP CMA…)

Présentation de l’Apprentissage (CTM Toiletteur)

Visite des locaux

Rencontre avec les professionnels

Retrait et dépôt des dossiers de candidatures…

Lycée agricole, 9 route de Bezouce, Meynes (30) Lycée agricole, 9 route de Bezouce, Meynes 30 Meynes 30840 Gard Occitanie

Le lycée agricole privé de Meynes vous ouvre ses portes !