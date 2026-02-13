Journées Portes Ouvertes Lycée de Meynes, Lycée agricole, 9 route de Bezouce, Meynes (30), Meynes
Journées Portes Ouvertes Lycée de Meynes Samedi 14 mars, 09h00 Lycée agricole, 9 route de Bezouce, Meynes (30) Gard
Entrée libre.
JOURNEE PORTES OUVERTES 2026
Venez nombreux pour visiter notre établissement et rencontrer les professionnels!
Samedi 14 mars 2026 de 9h à 16h
Au programme :
- Présentation des formations de la 4ème à la Terminale
- Présentation des formations pour Adultes (BP Educateur Canin – BP CMA…)
- Présentation de l’Apprentissage (CTM Toiletteur)
- Visite des locaux
- Rencontre avec les professionnels
- Retrait et dépôt des dossiers de candidatures…
Le lycée agricole privé de Meynes vous ouvre ses portes !