Journées Portes ouvertes Lycée Le Renaudin Lycée Agricole Professionnel Le Renaudin Saint-Germain-de-Lusignan

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-04-22 12:30:00

2026-01-31 2026-03-14 2026-04-22

Intéressé(e) par la nature, l’environnement, les sciences du vivant, les animaux, le paysage, l’agriculture, la viticulture, le commerce ou l’horticulture ?

L’Agrocampus de Saintonge vous invite à une Journée Portes Ouvertes

.

Lycée Agricole Professionnel Le Renaudin 10 chez Renaudin Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 04 44

English :

Interested in nature, the environment, life sciences, animals, landscaping, agriculture, viticulture, trade or horticulture?

Agrocampus de Saintonge invites you to an Open Day

