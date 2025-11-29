Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot Musée de la Féerie Gourmande Uzos
Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot Musée de la Féerie Gourmande Uzos samedi 29 novembre 2025.
Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot
Musée de la Féerie Gourmande 15 Rue des Artisans Uzos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Venez célébrer nos Journées Portes Ouvertes de Noël et fêter avec nous les 40 ans de la Maison Francis Miot !
Programme ateliers chocolat et confiture, maquillage, rencontre avec le Père Noël, babyfoot, arène Nerf et grand jeu avec lots exceptionnels. .
Musée de la Féerie Gourmande 15 Rue des Artisans Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 35 05 56 contact@francis-miot.com
English : Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot
German : Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot
Italiano :
Espanol : Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot
L’événement Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot Uzos a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pau