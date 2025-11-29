Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot Musée de la Féerie Gourmande Uzos

Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot

Musée de la Féerie Gourmande 15 Rue des Artisans Uzos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Venez célébrer nos Journées Portes Ouvertes de Noël et fêter avec nous les 40 ans de la Maison Francis Miot !

Programme ateliers chocolat et confiture, maquillage, rencontre avec le Père Noël, babyfoot, arène Nerf et grand jeu avec lots exceptionnels. .

Musée de la Féerie Gourmande 15 Rue des Artisans Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 35 05 56 contact@francis-miot.com

