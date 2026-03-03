Journées portes ouvertes Maison Francis Miot Musée de la Féerie Gourmande Uzos
Journées portes ouvertes Maison Francis Miot Musée de la Féerie Gourmande Uzos samedi 21 mars 2026.
Journées portes ouvertes Maison Francis Miot
Musée de la Féerie Gourmande 15 Rue des Artisans Uzos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Plongez dans l’univers du chocolat senteurs envoûtantes, chaudrons en cuivre en effervescence, dégustations gourmandes et animations ludiques pour petits et grands.
Cette année, Pâques s’annonce encore plus savoureuse… Oserez-vous pousser la porte et découvrir ce qui vous attend ? ???? .
Musée de la Féerie Gourmande 15 Rue des Artisans Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 35 05 56 contact@francis-miot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées portes ouvertes Maison Francis Miot
L’événement Journées portes ouvertes Maison Francis Miot Uzos a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Pau