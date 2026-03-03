Journées portes ouvertes Maison Francis Miot Musée de la Féerie Gourmande Uzos

Journées portes ouvertes Maison Francis Miot Musée de la Féerie Gourmande Uzos samedi 21 mars 2026.

Musée de la Féerie Gourmande 15 Rue des Artisans Uzos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22

2026-03-21

Plongez dans l’univers du chocolat senteurs envoûtantes, chaudrons en cuivre en effervescence, dégustations gourmandes et animations ludiques pour petits et grands.

Cette année, Pâques s’annonce encore plus savoureuse… Oserez-vous pousser la porte et découvrir ce qui vous attend ? ????   .

Musée de la Féerie Gourmande 15 Rue des Artisans Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 35 05 56  contact@francis-miot.com

