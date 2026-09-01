Journées Portes Ouvertes Chemin de l’Aérodrome Pierrelatte
samedi 26 septembre 2026 · Chemin de l'Aérodrome · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Journées Portes Ouvertes
Chemin de l’Aérodrome Aérodrome de Pierrelatte Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Vols découvertes venez prendre les commandes de votre rêve. Planeurs, ULM, Aéromodélisme, avions… Visite des installations animations buvette et restauration. Avec la participation de Surveycopter (26/09).
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Chemin de l’Aérodrome Aérodrome de Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 01 49 unionaeronautique26700@gmail.com
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English : Open days
Discovery Flights—come take the controls of your dream. Gliders, microlights, model aircraft, airplanes… Tour of the facilities—activities—refreshments and food. Featuring Surveycopter (September 26).
L’événement Journées Portes Ouvertes Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Pierrelatte (Drôme)
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