UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pierrelatte

Journées Portes Ouvertes Chemin de l’Aérodrome Pierrelatte

samedi 26 septembre 2026 · Chemin de l'Aérodrome · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chemin de l'Aérodrome
Adresse
Aérodrome de Pierrelatte
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Journées Portes Ouvertes

Chemin de l’Aérodrome Aérodrome de Pierrelatte Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Vols découvertes venez prendre les commandes de votre rêve. Planeurs, ULM, Aéromodélisme, avions… Visite des installations animations buvette et restauration. Avec la participation de Surveycopter (26/09).
  .

Chemin de l’Aérodrome Aérodrome de Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 01 49  unionaeronautique26700@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Open days

Discovery Flights—come take the controls of your dream. Gliders, microlights, model aircraft, airplanes… Tour of the facilities—activities—refreshments and food. Featuring Surveycopter (September 26).

L’événement Journées Portes Ouvertes Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

À voir aussi à Pierrelatte (Drôme)