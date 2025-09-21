Journées portes ouvertes Les Champs Héry Quessoy

Journées portes ouvertes

Les Champs Héry Le Courtil Luca Quessoy Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Vous souhaitez découvrir la fraiseraie et partager un moment convivial ?

Alexi et Marie organisent une porte ouverte en partenariat avec Voisins de paniers

– animations pour petits et grands

– apéro offert par Voisins de paniers

– pique-nique partagé, pensez à apporter de quoi manger !

– visites guidées à 10h30 et 15h

Ouvert à tous ! .

Les Champs Héry Le Courtil Luca Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Journées portes ouvertes Quessoy a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André