Journées portes ouvertes Les Champs Héry Quessoy
Les Champs Héry Le Courtil Luca Quessoy Côtes-d'Armor
2025-09-21 10:00:00
Vous souhaitez découvrir la fraiseraie et partager un moment convivial ?
Alexi et Marie organisent une porte ouverte en partenariat avec Voisins de paniers
– animations pour petits et grands
– apéro offert par Voisins de paniers
– pique-nique partagé, pensez à apporter de quoi manger !
– visites guidées à 10h30 et 15h
Ouvert à tous ! .
