Journées Portes Ouvertes Résidence Happy Senior RESIDENCE HAPPYSENIOR Nancy

Journées Portes Ouvertes Résidence Happy Senior

RESIDENCE HAPPYSENIOR 30 Boulevard de la Mothe Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Journées portes ouvertes sur la résidence Happy Senior de Nancy, afin de découvrir ce concept qui permet aux résidents de conserver et de valoriser leur patrimoine, leur permettant ainsi de s’installer dans une Résidence Services Seniors. Notre résidence propose à la fois tous les services du quotidien et un accompagnement de haut niveau dans le respect de l’autonomie de ces seniors en bonne santé.Tout public

0 .

RESIDENCE HAPPYSENIOR 30 Boulevard de la Mothe Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 47 08 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open days at the Happy Senior residence in Nancy, to discover this concept which enables residents to preserve and enhance their assets, thus enabling them to move into a Résidence Services Seniors. Our residence offers a full range of day-to-day services and a high level of support, while respecting the autonomy of seniors in good health.

L’événement Journées Portes Ouvertes Résidence Happy Senior Nancy a été mis à jour le 2026-02-11 par DESTINATION NANCY